Robert Downey Jr., Marvel'ın yeni kötü karakteri Doctor Doom olarak geri dönüyor

ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr., Marvel Sinema Evreni'ne dönüyor. San Diego'da düzenlenen Comic-Con etkinliğinde yaptığı sürpriz açıklama ile hayranlarını şaşırtan Downey, yeni "Avengers" filminde kötü karakter Doctor Doom'u canlandıracağını duyurdu.

Marvel evreninde yeni bir sayfa: Doctor Doom

Downey, etkinlikte maskesini çıkararak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı ve Marvel'ın kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracağını açıkladı. Film, "Avengers: Doomsday" adını taşıyacak ve yönetmen koltuğunda Russo Kardeşler oturacak.

Iron Man'den Doctor Doom'a: Downey'nin beklenmedik dönüşü

Robert Downey Jr., Marvel Sinema Evreni'nde Tony Stark/Iron Man rolüyle büyük bir etki yaratmıştı. İlk olarak 2008 yapımı "Iron Man" filminde bu rolü üstlenen Downey, sonrasında "Iron Man 2", "Iron Man 3", "The Incredible Hulk", "The Avengers", "Captain America: Civil War", "Avengers: Age of Ultron", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War" ve "Avengers: Endgame" gibi birçok Marvel filminde yer aldı.

Downey'nin kötü karakter Victor von Doom olarak dönüşü, Marvel hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Yeni rolüyle ilgili yaptığı açıklamalarla hayranlarını şaşırtan oyuncu, Marvel evrenindeki bu yeni yolculuk için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.