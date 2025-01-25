2008-2012 yılları arasında sinema dünyasında büyük yankı uyandıran Alacakaranlık (Twilight) serisinin başrolü Robert Pattinson, Edward Cullen rolüyle kazandığı şöhreti üzerinden atamıyor. Pattinson, son açıklamasıyla seriye dair şaşırtıcı itiraflarda bulundu.

“Neredeyse 20 yıl geçti, hâlâ takılıyorsunuz!”

İngiliz oyuncu, Alacakaranlık serisiyle ilgili kendisine gelen eleştirilere esprili bir şekilde yanıt verdi. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Pattinson şu ifadeleri kullandı: "İnsanların bana, 'Adamım, Alacakaranlık vampir türünü mahvetti' demesine bayılıyorum. Ona mı takıldınız? Neredeyse 20 yıl önce olan bir şey sizi nasıl hâlâ üzebiliyor? Bu mantıksız ve çılgınca."

"Utanç verici anlar var ama..."

Robert Pattinson, Alacakaranlık serisiyle ilgili zaman zaman eleştirel yorumlar da yapıyor. Filmlerde yer alan bazı kısımları "utanç verici" olarak nitelendiren oyuncu, yine de bu serinin kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Alacakaranlık’tan sonra kariyerine pek çok başarılı proje ekleyen Pattinson, şu sıralar yeni filmi Batman 2 için hazırlıklarını sürdürüyor.