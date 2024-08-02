İngiliz havacılık ve savunma şirketi Rolls-Royce, hisselerinde yüzde 11'in üzerinde artış kaydederek 501,80 sterlin seviyesine ulaştı. Hisseler sonrasında bir miktar gerilese de, bir günde yaklaşık yüzde 8, bir yılda ise yüzde 162 oranında değer kazandı.

Bilanço rakamları: Şirket, yılın ilk yarısında 1,1 milyar sterlin (1,4 milyar dolar) kâr açıkladı. 2024 yılı için ise 2,1 milyar sterlin ila 2,3 milyar sterlin arasında kâr beklentisi dile getirildi.

Temettü ödemeleri yeniden başlıyor

Pandemi döneminde uçuşların durmasıyla birlikte askıya alınan temettü ödemeleri, 2024 yılı itibarıyla yeniden başlatılıyor. Şirket, vergi sonrası kârın en az yüzde 30'u oranında temettü ödeyeceğini duyurdu.

Tedarikçi pozisyonu: Boeing ve Airbus gibi havacılık devlerine tedarik sağlayan Rolls-Royce, pandemi sonrası toparlanma sürecinde önemli bir adım atmış oldu.

Rolls-Royce'un açıkladığı güçlü finansal sonuçlar ve yeniden başlatılan temettü ödemeleri, yatırımcı güvenini artırmış durumda. Şirketin kâr beklentileri ve piyasa performansı, önümüzdeki dönemde de dikkatle izlenecek.