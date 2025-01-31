Napoli'nin son dönemdeki müthiş performansı göz dolduruyor. Ekip, kazandığı her maçla liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Roma ise şampiyonluk yolunda bir kayıp daha vermek istemiyor.

Takımların lig performansı       

Ev sahibi Napoli, son 5 maçında 5 galibiyet alarak ligin zirvesine oturmuş durumda. 53 puanla 1. sırada yer alan Napoli, bu mücadelenin favorisi olarak gösteriliyor.

Roma ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 30 puanla 9. sırada bulunuyor. Başkent ekibi, Napoli karşısında galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

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Roma-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 02 Şubat 2025
  • Saat: 22:45
  • Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN
  • Stadyum: Stadio Olimpico
  • Hakem: M. Fabbri
Kaynak: HABER MERKEZİ