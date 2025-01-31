Instagram kullanıcıları, uzun süredir Reels videolarını duraklatmanın daha pratik bir yolunu bekliyordu. Meta, bu ihtiyaca yanıt vererek tek dokunuşla duraklatma özelliğini test etmeye başladı. Daha önce, ekrana bir kez dokunulduğunda sadece ses kapatılıyor, ancak video oynatılmaya devam ediyordu.

Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar videoları kolayca başlatıp durdurabilecek. Şu anda bu özellik, dünya çapında sınırlı bir kullanıcı grubuyla test ediliyor ve Meta, ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda henüz bilgi vermedi.

Meta, TikTok’un boşluğunu doldurmak mı istiyor?

Bu güncelleme, TikTok’un ABD’de yasaklanma ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde dikkat çekti. Çinli ByteDance şirketine ait olan TikTok’un 5 Nisan’da tamamen yasaklanabileceği belirtilirken, Meta’nın bu gelişmeden faydalanarak Reels platformunu güçlendirmek istediği yorumları yapılıyor.

Instagram Edits, CapCut’a rakip olacak!

Meta, sadece Reels güncellemeleriyle değil, aynı zamanda video düzenleme alanında da TikTok’un popüler uygulaması CapCut’a rakip olacak yeni bir araç geliştiriyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, "Edits" adlı yeni video düzenleme uygulamasının şubat ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu hamle, Instagram’ın video içerik üreticilerini platformda daha uzun süre tutma çabasının bir parçası olarak görülüyor.