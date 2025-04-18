Roma ile Verona, 19 Nisan'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylı izleme bilgileri haberimizde!
Roma vs Verona maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025)
İtalya Serie A'da mücadele sürüyor. Roma ile Verona, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Roma-Verona maçı yayın bilgileri
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S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
Roma-Verona maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 21:45
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Stad: Roma Olimpiyat Stadyumu, Roma
Kaynak: HABER MERKEZİ