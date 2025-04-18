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Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Everton-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

S Sport Plus: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

İtalya Serie A'da mücadele sürüyor. Roma ile Verona, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Roma ile Verona, 19 Nisan'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylı izleme bilgileri haberimizde!

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