Roma'da gerçekleşen ilginç bir hırsızlık olayı, edebiyat tutkusunun beklenmedik sonuçlarını gözler önüne serdi. Hırsızlık amacıyla bir eve giren adam, evde bulduğu kitaba dalınca, ev sahibinin ihbarı üzerine yakalandı.

Hırsızlık amacıyla girdi, kitaba takıldı

İtalya'nın başkenti Roma'nın Pati semtinde yaşanan olay, hırsızlık amacıyla bir eve giren 38 yaşındaki bir adamın, yatak odasında bulduğu kitabı okumaya başlamasıyla dikkat çekti. Evin 71 yaşındaki sahibi, hırsızın davranışını fark edip hemen polisi aradı.

Edebiyat tutkusu hırsızın sonunu getirdi

Polisin olay yerine gelmesiyle yakalanan hırsızın, İtalyan yazar Giovanni Nucci’nin "Gli Dei Alle Sei" adlı kitabını okurken bulunduğu ortaya çıktı. Kitap, Homeros’un İlyada destanını modern bir yorumla ele alıyor ve hırsızın ifadesine göre onu derinden etkilemişti. Hırsız, polise verdiği ifadede, "Eve hırsızlık için girmedim, sadece manzarayı seyretmek için terasa çıktım. Kitabı görünce okumadan edemedim," dedi.

Hırsızın bahaneleri ikna etmedi

Polis tarafından yakalanan hırsızın ifadesi, kendisini suçsuz göstermeye yetmedi. Zanlının çantasında bulunan tasarım ürünü kıyafetler, daha önce başka bir yerden çalındığını gösterdi. Bu durum, hırsızın suçluluğunu kanıtlayan en önemli delil olarak kayıtlara geçti.

İlginç olay, sosyal medyada gündem oldu

Roma'da yaşanan bu olay, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Edebiyat tutkusu ve hırsızlık gibi zıt kavramların bir araya gelmesi, birçok kişi tarafından espri konusu yapıldı. Hırsızın "Kitap beni çok etkiledi" sözleri ise olayın en dikkat çeken detaylarından biri olarak öne çıktı.