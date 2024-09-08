Romanya'nın Milli Savunma Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada, bir Rus insansız hava aracının Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Romanya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Hava sahası ihlali sonrası iki F-16 savaş uçağının havalandığı belirtildi. Olay, Rusya'nın Tuna Nehri boyunca Ukrayna'ya yönelik sivil hedefler ve liman altyapısına düzenlediği saldırılar sırasında gerçekleşti.

Romanya Savunma Bakanlığı, olayın ardından hava sahasını izlemek amacıyla F-16 uçaklarının görevlendirildiğini ve NATO müttefiklerinin bilgilendirildiğini açıkladı. İlk veriler, Romanya'nın Periprava köyü yakınlarındaki ıssız bir bölgede mühimmat parçalarının bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca, Ukrayna'nın İzmail kenti yakınlarında da Rus İHA'sına ait parçalar bulundu.

Bakanlık, Rusya'nın saldırılarını "haksız ve uluslararası hukuk normlarına ciddi şekilde aykırı" olarak nitelendirerek şiddetle kınadı. NATO'nun görevden ayrılan genel sekreter yardımcısı Mircea Geoana, Rusya'nın Romanya hava sahasını ihlalini kınadığını belirtti.