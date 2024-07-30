İzmir'in Foça ilçesine bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında başlayan otluk alan yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni belirsiz

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, ilk bilgilere göre ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iki uçak, üç helikopter, on üç arazöz, üç su ikmal aracı, iki dozer ve dört yer ekibi bölgeye sevk edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürüttü. Şu anda yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.