Süper Lig'de sezonun dikkat çeken isimlerinden Romulo, Göztepe’nin satın alma opsiyonunu kullandığı andan itibaren büyük kulüplerin radarına girdi. Özellikle Fenerbahçe’nin oyuncuyla ilgilendiği iddiaları gündemi meşgul ederken, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’den konuyla ilgili açıklama geldi.

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"

DHA’ya konuşan Sepil, çıkan transfer söylentilerini hayretle ve gülerek izlediklerini belirterek, "Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın," dedi. Romulo’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayan Sepil, oyuncunun Göztepe’ye odaklandığını vurguladı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi transfer söylentilerinin, iki takım arasındaki rekabeti daha da alevlendirdiği konuşuluyor.

Romulo, bu sezonki performansıyla Göztepe'nin gol yükünü sırtlayan isimlerden biri olurken, Fenerbahçe maçında da takımının en büyük kozlarından biri olacak.