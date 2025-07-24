Göztepe formasıyla Süper Lig'de dikkat çeken Romulo, rekor bedelle takımdan ayrılıyor. Alman temsilcisi Leipzig'in 20 milyon euroyu bulan teklifi sonrası transferde sona gelindiği ifade edildi.



Leipzig'in teklifi arttı, Göztepe tarihi satışa hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e damga vuran Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo, Avrupa yolcusu. İzmir temsilcisi, oyuncunun transferi konusunda Alman kulübü Leipzig ile pazarlık sürecinin son aşamasına geldi.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, Leipzig’in ilk olarak sunduğu 16.5 milyon euroluk teklif reddedilmişti. Ancak Alman ekibi, Romulo için teklifini 20 milyon euro seviyesine yükseltti.

Kulüp tarihine geçecek transfer

Romulo’nun Leipzig’e transferi bu rakamlarda gerçekleşirse, Göztepe tarihinin en yüksek bonservisli satışı olacak. Kulüp daha önce bu seviyeye yakın bir transfer geliri elde etmemişti.

Romulo'nun Süper Lig'deki performansı, özellikle Avrupa kulüplerinin radarına girmesinde etkili oldu. 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon attığı gollerle takımını sırtlamıştı.