İzmir’de toplu balık ölümleri nedeniyle yetkili birimler tarafından başlatılan incelemede Körfez’deki deniz suyundan alınan numunelerin tahlil süreci devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bilim Kurulu oluşturulduğunu duyurmasından sonra gözler yarın yapılacak kurul toplantısına çevrildi. Toplantıya Bakan Murat Kurum’un da katılacağı öğrenildi.

Bayraklı sahilinde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere yüzlerce ölü balık vurması İzmir Körfezi’nde kirlilik tartışmalarını hareketlendirdi.

Uzmanlar, İzmir Körfezi'ndeki alg patlamaları ve sonrasında görülen balık ölümlerinin, uzun yıllar boyu süren kirlilik birikiminin üzerine yüksek deniz suyu sıcaklığının eklenmesi sonucu yaşandığını söyledi.

Balık ölümleri sonrası Körfez’de bir süre daha balık tutulduğu gözlendiyse de balık tutmaya getirilen yasak sonrası balıkçı teknelerinin açılmadığı ve sahil şeridinde balık tutanların sayısının azaldığı gözlendi.

İzmirlinin keyfini kaçıran balık ölümleriyle ilgili ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Tarım Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

Dereler durmadan fabrika atık sularını taşıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları, araştırma gemisi Koca Piri Reis ile kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nin 11 noktasından numune alarak ayrıntılı inceleme başlattı. Numunelerin iki hafta sonra çıkacağı açıklandı.

İzmir Körfezi’nde oksijen seviyesinin düşmesine ve kirliliğin nedenlerine ilişkin açıklamada bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Suzer, derelerin taşıdığı atık yükünün sadece Bayraklı ve Karşıyaka bölgelerini değil, Liman, Pasaport gibi bölgeleri de çok ciddi etkilediğini söyledi.

Suzer, “İç körfezin akıntı sistemi çok etkili değil, sığlık alanlar var ve akıntıyı engelliyorlar, o yüzden su çok aktif olarak değişmiyor, çok az değişiyor. Bu yenilenme olmayınca da oksijensiz su dibe çöküyor, organik parçalanmalar artıyor, hidrojen sülfür oluşumları ve kokular bundan kaynaklanıyor” dedi.

Yarınki toplantıya Murat Kurum da katılacak

İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturularak, acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılacağı belirtildi.

Bakanlık Bilim Kurulunun İzmir’de yapacağı toplanın tarihini ise 5 Eylül olarak duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un toplantı için İzmir’e geldiği öğrenildi.

Bugün milletvekilleri ve bürokratların katılımıyla toplantı yapacak olan Kurum’a Körfez’de yaşanan sıkıntıyla ilgili brifing verilmesi bekleniyor.

Kurum, yarın saat 11.00’de ise TÜBİTAK gemisi ile Körfez’de incelemelerde bulunacak. Saat 14.00’te İzmir Körfezi koordinasyon kurulu toplantısına katılacak.

“Deniz ve iç sulardan birinci derecede sorumlu bakanlıklar”

Önceki akşam Ege TV’nin canlı yayınına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Körfez’in temizlenmesinin iki yönüne dikkat çekerek endüstriyel atıkların derelere bırakılmasının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

Fabrika atıklarını denetleme yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu hatırlatan Tugay, “2000 yılında yapılan kanun ve yönetmelik değişikliğinin ardından deniz ve iç sulardan birinci derecede sorumlu Çevre Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır. Belediyeler ve diğer kurumlara kadro ve müdahale yetkisi verilmiş değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU körfez konusunda icracı olamıyor. İç körfezde milyonlarca ton çamur birikmiş durumda. Bu çamuru almak istesek büyükşehir belediyesinin belli bir metreye kadar çalışma yetkisi var. Körfezde su akımını değiştirecek sirkülasyon kanalını yapma yetkisi de bakanlığa ait” demişti.