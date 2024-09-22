Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, internet üzerinden yapılan yayıncılığın da düzen içinde olması gerektiğini vurguladı. Bir internet sitesine verdiği röportajda, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan yayınların denetim altına alınmasının önemine değinen Şahin, "Gelişmiş, demokratik ülkelerde hiçbir alan düzensiz ve denetimsiz olamaz. Yayıncılık da bu kapsama girer. Eline her mikrofon alan kendini gazeteci ya da muhabir zannedemez" ifadelerini kullandı.

Şahin, ayrıca RTÜK'ün şiddet içerikli yapımlara karşı aldığı önlemleri anlatarak, dizilerde yer alan toplumsal gerginliği artırabilecek sahnelere karşı son derece hassas olduklarını belirtti. Özellikle çocuklar ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verebilecek içeriklerin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şiddeti normalleştiren yapımlara yönelik sert yaptırımlar uygulandığını söyledi.

"Eline her mikrofon alanın kendini gazeteci zannettiği bir ortam olamaz"

Şahin, sosyal medya yayınlarına ilişkin de "Gelişmiş, demokratik ülkelerde hiçbir alan düzensiz ve denetimsiz olamaz. Yayıncılık alanı da. Özellikle internet üzerinden, sosyal mecralardan yapılan yayıncılık da düzen içinde olmalı. Gelişigüzel eline her mikrofon alanın kendini gazeteci, muhabir zannettiği bir ortam olamaz. Bu önce mesleğini hakkıyla yapan gazeteci dostlarımıza hakarettir. Bakın, sokak röportajlarıyla ilgili açıklama yaptım. Ardından İzmir'deki olay gerçekleşti. Bizle ilişkilendirseler de o olay RTÜK dışı bir tasarruftur. Denk geldi. Ama millete o hakareti yapan kim olursa olsun gözaltına alınırdı zaten. Zannettiler ki RTÜK, muhalif seslere tahammül edemiyor. Alakası yok. Biz sadece siyasi veya ideolojik içeriklerden bahsetmiyoruz. Sokak röportajı adı altında ahlaksız, saçma sapan soruların vatandaşa yönlendirildiğini, insanların verdikleri cevaplardan dolayı aşağılandığı, kadınlarımızı hedef alarak cinsiyet ayrımcılığı yapılan yayınlara şahit oluyoruz" dedi.

"Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor"

Youtube'da şiddet içerikli yayınların yer aldığını kaydeden RTÜK Başkanı Şahin, "Bunlarla mücadele etmek şart. İşin ahlak boyutu da var. Bazı Youtube yayıncıları, çok özür dileyerek söylüyorum, hayat kadınlarını yayınlarına, yarı çıplak kıyafetlerle konuk alarak terbiye yoksunu sohbetler edebiliyor. Youtube çocukların ağırlıklı olarak kullandığı bir mecra. Burada neredeyse iç çamaşırlarını göreceğimiz şekilde giyinen insanlar Youtube’da yayına alınıyor, bir başka örneğe bakıyoruz bir kadının ayakkabısından içki içiliyor. Rezaletin bini bir para. Konu sadece hükümet, muhalefet meselesi değil. Toplumun ahlaki temellerine kastediliyor. İnanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak zorundayız. Aile kurumunu muhafaza etmek şart. Geleneksel yayıncılık alanı nasıl bir düzen ve denetime tabi ise internet üzerinden yapılan, sosyal medya kaynaklı yayınlarda bir tertibe tabi olmak zorunda" değerlendirmesinde bulundu.

"Reyting devşirmeye kalkan medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı"

Şahin, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetine ilişkin ise "Narin kızımızın vahşice katledilmesi olayında medyamız bizi üzdü. Ne mahkemenin getirdiği yayın yasağını taktılar ne de soruşturmanın veya yargılamanın gizliliği ilkesini dikkate aldılar. Minik bir kız çocuğunun cinayetinden reyting devşirmeye kalkan medyamız beni hayal kırıklığına uğrattı. Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen ve denetleyen otoritenin başı olarak çok üzüldüğümü belirteyim. Sorumlu yayıncılık yapmak, hassasiyetleri gözetmek, mahremiyete saygı bu kadar zor değil ama medyamız hiçbir kural, kaide gözetmeden vicdanları sızlatan bu olayı amatörce ekranlara taşıdı. Sabahtan geceye kadar en ince detayına kadar bu konu konuşuldu. Çocukların ekran başında olduğu saatlerde minicik bir yavrunun cinayeti bu denli fütursuzca verilmemeliydi. Olayın kendi zaten facia. Medyada yansıtılış biçimi de büyük facia. Herkesin psikolojini olumsuz etkileyecek şekilde yapılan yayınlar olmamalıydı. Söz konusu aile üzerinden genel olarak aile ve akrabalık ilişkileri zedelendi. İzleyicide travma oluştu" dedi.

"Sorumsuz yayın yapan medyaya tahammülümüz yok"

Bu konuda öncelikle kural tanımaz yayıncıları Üst Kurul gündemine getireceklerini vurgulayan Şahin, "Kurulda yaptıkları yayıncılık ilkeleri ihlallerini değerlendireceğiz. Bununla yetinmeyeceğiz. Sonrasında ise çocukların ekran başında olduğu saatlerde şiddet içeren haberlerin veriliş şekillerine ilişkin bilimsel bir çalışmayı hayata geçireceğiz. Sorumsuz, bilinçsiz ve vicdani olmayan yayınlar yapan medyaya tahammülümüz yok. Akademisyenleri, STK temsilcilerini, uzmanları bir araya getireceğiz. Şiddet içerikli konuların haberleştirilmesinin bir standardı olacak. Üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kantarın topuzu iyice kaçtı"

RTÜK Başkanı Şahin, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili de "Artık kantarın topuzu iyice kaçtı. Yapıcı ikazlarımız görmezden gelindi. Kuşak programı yayınlayan kanalların üst düzey yöneticileriyle İstanbul’da çok kez ve en son Ankara’da yaptığımız toplantı düzelme yönünde sonuç vermedi. Yeni yayın dönemi başladı. Artık son aşamaya geçiyoruz. Yasakçı RTÜK eleştirilerine aldırmadan bu programlarla ilgili sert ilke kararları belirledik. Çok yakında Üst Kurula sunarak uygulamaya alacağız. Amacına hizmet etmeyen, kalitesiz gündüz kuşağı yayınları için son önlemimiz olan ilke kararlarını alıp kararlı bir şekilde gerekli adımları en sert şekilde atacağız" değerlendirmesinde bulundu.