Yıldızspor 45, Oktay Günaydın Ile Güçleniyor

Süper Amatör Küme’de şampiyonluk hedefleyen Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, kadrosuna önemli bir takviye yaparak geçtiğimiz sezon Alaşehir Belediyespor formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Oktay Günaydın ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi güçlü adımlar

Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, teknik heyetin raporları doğrultusunda takımını güçlendirmek için adımlar atarken, son olarak Alaşehir Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lige yükselme başarısı gösteren Oktay Günaydın’ı renklerine bağladı.

Kulüpte düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Bezci ve Spor Direktörü Bülent Gökkaya katıldı. Başkan Bezci, transferle ilgili yaptığı açıklamada, Oktay’ın tecrübelerinin takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

"Yeniden şampiyonluk yaşamak için buradayım"

Yıldızspor 45 formasıyla daha önce de şampiyonluk yaşayan Oktay Günaydın, bu sezon da takımını zirveye taşımak için elinden geleni yapacağını ifade etti. "Daha önce burada şampiyonluk yaşadım ve bu atmosferi çok iyi biliyorum. Sezon sonunda yeniden şampiyonluk mutluluğunu yaşamak istiyoruz," diyerek hedeflerini dile getirdi.

Oktay Günaydın’ın kariyeri

27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Soma Linyitspor’da başladı ve daha sonra Manisaspor, Antalya Kemer, Yunusemre Belediyespor gibi kulüplerin formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Alaşehir Belediyespor’da 24 maçta 6 gol kaydeden Oktay, toplamda yaklaşık 200 profesyonel maçta forma giydi.