Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili medyanın teyit edilmemiş bilgiler yayması ve çeşitli iddiaları haberleştirmesi konusunda önemli bir açıklamada bulundu. Şahin, bu tür davranışların çocuk olaylarının hassasiyetini zedelediğini vurguladı.

Görev başlığında Şahin'den açıklama

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarının güvenlik güçleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Şahin, bu süreçte soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi ve etkili müdahalelerin yapılabilmesi için medyanın dikkatli davranması gerektiğini ifade etti.

Medyanın rolü ve yayın yasağı

RTÜK Başkanı, medyanın teyit edilmemiş bilgileri yaymasının ve her iddiayı haberleştirmenin, çocuk olaylarının hassasiyetini olumsuz etkilediğini söyledi. Bu tür haberlerin, hem olayın aydınlatılmasını zorlaştırdığını hem de aile üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı. Ayrıca, yayın yasağına uyulmasının önemine değinen Şahin, tüm yayıncılardan bu kurallara riayet etmelerini talep etti.

Arama çalışmalarının süreci

Güvenlik güçleri, minik Narin Güran'ın bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte, medyanın sorumlu bir şekilde hareket etmesi ve araştırmalara zarar vermemesi gerektiği ifade ediliyor. Şahin, tüm yayıncıların bu konuda hassasiyet göstermelerini ve yayın yasağına uymalarını önemle rica etti.