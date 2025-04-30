Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma ücretsiz olacak. Kırmızı otobüsler ve MANULAŞ araçları tüm gün boyunca hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kent genelinde toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olacağını duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüsler vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Toplu taşıma 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla şehir genelinde resmi toplu taşıma araçlarında ücret alınmayacağını açıkladı. Uygulama kapsamında hem belediyeye ait kırmızı otobüsler hem de MANULAŞ bünyesindeki araçlar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Başkan Zeyrek'ten 1 Mayıs mesajı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, uygulamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zeyrek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın bayramı olan 1 Mayıs'ta, Manisalı hemşehrilerimizin bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaları için toplu taşıma hizmetimizi ücretsiz hale getirdik. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçlarımız ile MANULAŞ bünyesinde hizmet veren kırmızı otobüslerimiz, halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

Uygulama tüm gün geçerli olacak

Belediyeden yapılan açıklamada, ücretsiz ulaşım uygulamasının 1 Mayıs günü boyunca geçerli olacağı belirtildi. Vatandaşlar, gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden belediye otobüslerinden faydalanabilecek.