Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemine ilişkin açıklama yaptı. Uzman isim, kar yağışı beklenen bölgeleri duyurdu ve hafta sonuna yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Macit, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bugün kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini belirtti. Yağışların pazar günü doğu bölgelerine kayacağını söyleyen uzman, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kar yağışı görülebileceğini ifade etti.

Marmara ve Karadeniz’de yoğun yağış bekleniyor

“Marmara’nın doğusunda gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor,” diyen Macit, cumartesi günü yağışların Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olacağını söyledi.

Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Düzce, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanaklar görülebileceğini de ekledi.

Vatandaşlara uyarı: Sel ve su baskını riski

Macit, vatandaşların olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini, ardından pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını aktardı.

“Pazartesi Marmara ve Kuzey Ege’de başlayacak yağışlar, salı ve çarşamba günü tüm yurtta etkili olacak,” dedi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Hava Tahmin Uzmanı Macit, üç büyükşehir için de hava tahminlerini paylaştı:

İstanbul: Cuma akşamı ve cumartesi günü kuvvetli yağış, pazar günü ara, pazartesi yeniden sağanak bekleniyor. Sıcaklık 22–24 °C.

Ankara: Cumartesi günü orta kuvvette sağanak, pazar ve pazartesi yağışsız. Sıcaklık 19–23 °C.

İzmir: Cumartesi sağanak, pazar ara, pazartesi öğle saatlerinden itibaren yeniden yağışlı. Sıcaklık 24–26 °C.

Hafta ortasında sıcaklık düşecek

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta sonu ve haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini belirten Macit, “Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar azalarak mevsim normallerine ve yer yer altına düşecek,” dedi.