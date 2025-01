Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, FOX TV’nin NOW TV olarak değişen logosunun İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine değiştirilmesi için 30 günlük süre tanıdıklarını açıkladı. Yeni logo belgelerinin eksiksiz şekilde sunulmaması durumunda, NOW TV’nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceği ve lisansının iptal edilme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

İstanbul NOW TV’nin itirazı gündemde

Tuncay Keser, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, FOX TV’nin NOW TV ismini almasının ardından İstanbul NOW TV’nin bu durumu itiraz ederek, logo değişikliği talebinde bulunduğunu duyurdu. RTÜK, 30 günlük süre içinde yeni logo belgelerinin sunulmasını beklerken, aksi bir durumda daha ağır yaptırımların devreye girebileceğini belirtti.

"3 ay süreyle yayınlar durdurulabilir"

Keser, yeni logo belgelerinin eksiksiz şekilde sunulmazsa, NOW TV’nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceği ve lisansının iptal edilmesinin gündeme gelebileceğini de vurguladı. RTÜK’ün bu kararı, televizyon kanallarının yasal düzenlemelere uyum sağlama zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.