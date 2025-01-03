Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Ferdi Tayfur hakkında TELE 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış incelenmektedir" dedi.

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. TELE 1 sunucusu Musa Özuğurlu ise sabah saatlerindeki programda ünlü sanatçıyı hedef alan ifadeler kullandı.

Özuğurlu, “Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Sanatsal açıdan berbattı. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Berbattı yani bu kadar” diye konuştu.

Ardından TELE 1’in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'dan açıklama geldi. Özuğurlu'nun sözlerini “maksadını aşan sözler” olarak nitelendiren Yanardağ, program hakkında yeni bir düzenleme yapılacağını duyurarak özür diledi.

Konuyla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, Özuğurlu’nun sözlerinin incelenerek rapor hazırlanacağını ve RTÜK’ün gündemine geleceğini belirtti.

Şahin, “Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir. Yayında topluma mal olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır. Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Gerek yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir” ifadelerini kullandı.