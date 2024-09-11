Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası verdi.

Kişilik haklarına yönelik ihlal

RTÜK'ün haftalık olağan toplantısında Halk TV'nin yayınları değerlendirildi. Toplantıda, eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in Halk TV'de katıldığı "Sansürsüz" adlı programda yaptığı açıklamalar incelendi. RTÜK, programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarına yönelik ihlallere yol açan ifadeler kullanıldığını belirledi.

Yüzde 3 oranında idari para cezası

RTÜK, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye yüzde 3 oranında idari para cezası uygulama kararı aldı.