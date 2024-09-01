Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yapılan yayınlar hakkında önemli bir uyarıda bulundu. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı getirilen olayda, bazı medya kuruluşlarının bu yasağı ihlal ettiği tespit edildi.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Kayıp Narin Güran ile ilgili olarak Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır. Ancak, birçok medya hizmet sağlayıcısının bu yasaklı haberlere yer verdiği ve yasağı ihlal ettiği görülmüştür. Konunun hassasiyeti gereği, tüm medya kuruluşlarının yayın yasağı kararına uyması zorunludur," dedi.

Yayın ihlallerine karşı sert önlemler

RTÜK Başkanı, yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara en ağır yaptırımların uygulanacağını belirterek, kamuoyuna bu konuda titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı. Şahin, “Yayın yasağını ihlal eden kuruluşlara karşı gerekli tüm yasal işlemler başlatılacak ve en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur,” ifadelerini kullandı.

Olayın gelişmelerinin takip edildiğini ve RTÜK’ün bu tür ihlalleri yakından izlemeye devam edeceğini belirten Şahin, medya kuruluşlarını yasağa uymaya çağırdı.