İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin yer aldığı bina, I. Ulusal Mimarlık Akımı'nın en karakteristik örneklerinden biridir ve 1908-1930 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu yapıya 'Milli Sinema', 'Milli Kütüphane Sineması' veya 'Milli Kütüphane Tiyatrosu' gibi isimler verilmiştir. İzmirli sanatseverlerin hayatına 1926'dan itibaren önemli bir yer edinmiş olan bu tarihi yapı, İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Tahsin Sermet Bey, mühendisleri ise Mehmet Galip ve Fescizade İbrahim Galip’tir.

Bir dönemin en büyük sineması

Milli Sinema, I. Dünya Savaşı'nın zorlu koşulları ve kentin işgali nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen tamamlanabilmiştir. Açıldığında, 840 kişilik kapasitesi ve 120 metrekarelik sahnesiyle dönemin en büyük ve konforlu sineması olarak dikkat çekmiştir. Bu mekan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekmiş; Atatürk burada bir kez müsamere izlemekte, üç kez de film seyretmiştir.

Tarihi olaylara tanıklık

Milli Sinema, sadece kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmakla kalmamış, aynı zamanda tarihi olaylara da tanıklık etmiştir. İzmir'de Atatürk'e yönelik bir suikast girişimi nedeniyle tutuklanan sanıklar, burada İstiklâl Mahkemesi tarafından yargılanmıştır.

Elhamra Sineması ve sonraki dönem

Binanın ilk işletmecisi İpekçi Kardeşler tarafından 'Elhamra Sineması' adıyla işletilmiştir. 1977 yılına kadar en kaliteli filmlerin gösterildiği, tiyatro oyunlarının sahnelendiği ve birçok ünlü yerli ve yabancı müzisyenin konser verdiği bir sanat merkezi olarak kullanılmıştır. 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanarak restore edilen yapı, İzmir Devlet Opera ve Balesi sahnesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Mimari ve sanatsal detaylar

Binanın mimarisi oldukça etkileyicidir. Sivri kemerleri, küçük kubbeli kuleleri ve geniş saçakları ile dikkat çeken yapı, cephelerindeki çinilerle de görkemli bir görünüm sergilemektedir. İç mekan, stilize edilmiş şark tipi zengin avizeler ve atmosferi destekleyen kandillerle donatılmıştır. Salonun duvarları, ressam Naci Kalmukoğlu tarafından yapılmış Türk ve Batı sahne sanatını konu alan dört fresk pano ile süslenmiştir.

Bugünkü kullanım

Neredeyse 40 yıldır, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin temsilleri bu sahnede sergilenmektedir. Yapının tarihi atmosferinde bir opera veya bale izlerken, belki de bir sopranonun zarif sesi kulaklarınıza çalınabilir. Bu mekanda tarih ve sanatı bir arada yaşamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin yer aldığı bina, I. Ulusal Mimarlık Akımı'nın en karakteristik örneklerinden biridir ve 1908-1930 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu yapıya 'Milli Sinema', 'Milli Kütüphane Sineması' veya 'Milli Kütüphane Tiyatrosu' gibi isimler verilmiştir. İzmirli sanatseverlerin hayatına 1926'dan itibaren önemli bir yer edinmiş olan bu tarihi yapı, İzmir Milli Kütüphane Cemiyeti tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Tahsin Sermet Bey, mühendisleri ise Mehmet Galip ve Fescizade İbrahim Galip’tir.

Bir dönemin en büyük sineması

Milli Sinema, I. Dünya Savaşı'nın zorlu koşulları ve kentin işgali nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen tamamlanabilmiştir. Açıldığında, 840 kişilik kapasitesi ve 120 metrekarelik sahnesiyle dönemin en büyük ve konforlu sineması olarak dikkat çekmiştir. Bu mekan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilgisini çekmiş; Atatürk burada bir kez müsamere izlemekte, üç kez de film seyretmiştir.

Tarihi olaylara tanıklık

Milli Sinema, sadece kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmakla kalmamış, aynı zamanda tarihi olaylara da tanıklık etmiştir. İzmir'de Atatürk'e yönelik bir suikast girişimi nedeniyle tutuklanan sanıklar, burada İstiklâl Mahkemesi tarafından yargılanmıştır.

Elhamra Sineması ve sonraki dönem

Binanın ilk işletmecisi İpekçi Kardeşler tarafından 'Elhamra Sineması' adıyla işletilmiştir. 1977 yılına kadar en kaliteli filmlerin gösterildiği, tiyatro oyunlarının sahnelendiği ve birçok ünlü yerli ve yabancı müzisyenin konser verdiği bir sanat merkezi olarak kullanılmıştır. 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanarak restore edilen yapı, İzmir Devlet Opera ve Balesi sahnesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Mimari ve sanatsal detaylar

Binanın mimarisi oldukça etkileyicidir. Sivri kemerleri, küçük kubbeli kuleleri ve geniş saçakları ile dikkat çeken yapı, cephelerindeki çinilerle de görkemli bir görünüm sergilemektedir. İç mekan, stilize edilmiş şark tipi zengin avizeler ve atmosferi destekleyen kandillerle donatılmıştır. Salonun duvarları, ressam Naci Kalmukoğlu tarafından yapılmış Türk ve Batı sahne sanatını konu alan dört fresk pano ile süslenmiştir.

Bugünkü kullanım

Neredeyse 40 yıldır, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin temsilleri bu sahnede sergilenmektedir. Yapının tarihi atmosferinde bir opera veya bale izlerken, belki de bir sopranonun zarif sesi kulaklarınıza çalınabilir. Bu mekanda tarih ve sanatı bir arada yaşamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne nasıl ulaşılır?

Adres: İzmir Devlet Opera ve Balesi Adres: Şehit Fethi Bey Caddesi, No: 7, Konak, İzmir, Türkiye.

Ulaşım bilgileri

Toplu taşıma:

İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak oldukça kolaydır. İzmir’in merkezi ulaşım noktalarından olan Konak Meydanı’na yakınlığı sayesinde, bu bölgeye çeşitli otobüs ve dolmuş hatları ile erişim sağlanabilir. Ayrıca, İzmir Metro Sistemi'nin Konak İstasyonu'ndan da kısa bir yürüyüşle Opera ve Bale Merkezi'ne ulaşmak mümkündür.

Özel araçla ulaşım:

Kendi aracınızla gelmeyi planlıyorsanız, Konak bölgesinde yer alan otoparkları kullanabilirsiniz. Şehit Fethi Bey Caddesi üzerindeki bazı otoparklar, opera ve bale merkezi ziyaretçileri için uygun park alanları sunar. Ancak, hafta sonları ve yoğun saatlerde park yeri bulmak zor olabilir, bu yüzden erken gitmek faydalı olabilir.

Yürüyüşle ulaşım:

Eğer İzmir şehir merkezindeyseniz, Konak Meydanı’ndan yürüyerek de İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne kolayca ulaşabilirsiniz. Yürüyüş yolu boyunca tarihi ve kültürel mekanlara da göz atma fırsatınız olur.