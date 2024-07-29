Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında birinci nakil sonuçlarını duyurdu. Öğrenciler ve veliler, sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişebilirler.

LGS yerleştirme süreci ve nakil işlemleri devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler, nakil sonuçlarına meb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İkinci nakil tercih başvuruları ve süreç

İkinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tercih ettikleri okullarda oluşan boş kontenjanlara göre yeniden başvuru yapabilecekler. İkinci nakil sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. Bu süreçte, öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları ve tercihlerini belirtilen tarihler arasında yapmaları önemlidir.

Yerleştirme sürecinin tamamlanması

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından, 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, henüz bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. Bu sürecin sonunda, 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.