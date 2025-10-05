Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu, silah ve suç gelirine el konuldu.
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-4 Ekim tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 337 gram skunk, 171 gram kokain, 53 gram esrar, 32 gram metamfetamin, 8 gram bonzai ve 5 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 88 mermi, 97 bin TL ve 1070 Pound suçtan elde edilen gelir olarak polis tarafından ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.