Rumeliyiz Platformu, Rumeli’den Türkiye’ye yapılan büyük göçün önemini vurgulamak için tarihi bir adım atıyor. 8 Ekim’i "Rumeli’den Anavatana Büyük Göç Anma Günü" olarak ilan etmeyi öneren platform, bu olayın uluslararası düzeyde tanınması ve anılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyük göçün tarihî yüzü

Rumeliyiz Platformu, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında Rumeli’den Türkiye’ye zorunlu göç eden yaklaşık 5 milyon Türk ve Müslüman’ın yaşadığı trajediyi gözler önüne serdi. Platform, bu büyük göçün ve beraberinde yaşanan soykırımın tarih boyunca yeterince vurgulanmadığını belirterek, bu önemli olayın anılmasını talep ediyor.

Anma gününe doğru: 8 Ekim

Platformun yaptığı açıklamada, 8 Ekim’in "Rumeli’den Anavatana Büyük Göç Anma Günü" olarak belirlenmesi önerildi. Bu tarih, Balkan Savaşları'nın başlangıç günü olarak kabul ediliyor ve bu nedenle anma gününün bu tarihte yapılmasının anlamlı olacağı ifade ediliyor. Anma gününde uluslararası seminerler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Tarihi arka plan ve öneriler

1821-1922 yılları arasında 5 milyondan fazla Müslüman’ın topraklarından zorla sürüldüğü ve beş buçuk milyon kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Balkanlar’daki soykırımın tarihteki en büyük soykırımlardan biri olduğu vurgulandı. Rumeliyiz Platformu, bu anma gününün yanı sıra bu tarihin uluslararası alanda kabul edilmesi için kamuoyunun desteğini arıyor.

Kamuoyu oluşturma ve uluslararası tanınma

Rumeliyiz Platformu, uluslararası mahkemelerde kabul edilen Srebrenitsa soykırımı örneğini göstererek, bu tür tarihî olayların uluslararası düzeyde tanınmasının kamuoyu oluşturma ile mümkün olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, Rumeli-Balkan sivil toplum kuruluşlarına ve siyasi temsilcilere destek çağrısında bulunuyor.

Rumeliyiz Platformu’nun bu girişimi, Rumeli’den Türkiye’ye gerçekleşen büyük göçün ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını ve anılmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Anma gününün uluslararası platformda yer bulması, bu olayın hafızalarda yer etmesini ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.