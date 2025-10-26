İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde kırmızı bültenle aranan 10 suçlunun Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Almanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan’da yakalanan firariler, yapılan operasyonlarla adalete teslim edildi.

10 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 1 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yakalanan isimler arasında “Demirözler” suç örgütü üyesi S.T., dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan aranan M.U., kasten öldürme, yağma ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan birçok kişi yer aldı.

Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri yakalayıp ülkemize getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası operasyonlarla yakalandılar

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı öncülüğünde, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu firari isimlerin yurt dışındaki izleri sürüldü.

Yapılan titiz takip ve işbirliği sonucu:

S.T. (Rusya) – Kasten öldürme

S.K. (Almanya) – Dolandırıcılık

Ş.S. (Almanya) – Kasten öldürmeye teşebbüs

Ö.Y. (Almanya) – Kasten öldürme

H.A.E. (Gürcistan) – Uyuşturucu ticareti

E.G. (Gürcistan) – Yağma ve ihaleye fesat karıştırma

A.G. (Belçika) – Silahlı yağma

Ü.K. (Bulgaristan) – Cinayet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

M.U. (Rusya) – Dolandırıcılık

H.Y. (Gürcistan) – Zorla alıkoyma

Bu şahısların tamamı bulundukları ülkelerde yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Uluslararası işbirliği vurgusu

Yerlikaya, operasyonların başarısında uluslararası güvenlik kurumlarıyla yürütülen koordineli çalışmalara dikkat çekti. Türkiye’nin Interpol ve Europol nezdinde aktif bir işbirliği yürüttüğünü belirten Bakan, “Suçlular için hiçbir yer güvenli değil” mesajını yineledi.