Bloomberg anketine katılan ekonomistler, faiz oranının sabit kalmasını beklerken, bu hamle küresel ekonomilerde de dikkat çekti. Faiz artışının arkasındaki temel nedenler ise yükselen enflasyon beklentileri ve ekonomik sıkılaşma ihtiyacı olarak öne çıkıyor.

Rusya Merkez Bankası’ndan sürpriz hamle

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18’den yüzde 19’a yükselterek piyasaları şaşırttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin çoğu, faiz oranının sabit kalacağını tahmin ediyordu. Ancak bankanın, artan enflasyon beklentilerine ve kredilerdeki soğuma sinyallerinin yetersizliğine karşı bir önlem olarak bu kararı aldığı düşünülüyor.

Enflasyon beklentileri ve ekonomik gidişat

Ağustos ayında açıklanan verilere göre, Rusya’da yıllık enflasyon, Temmuz ayındaki yüzde 9,13’ten yüzde 9,05’e gerilemişti. Ancak, hane halkının enflasyon beklentileri yükselmeye devam ederek yüzde 12,9’a ulaştı. Bu durum, Merkez Bankası’nın daha fazla sıkılaşma politikalarını gündeme alabileceğinin işareti oldu. İş dünyası da benzer şekilde yüksek enflasyon beklentilerine sahipken, kurumsal kredilerde beklenen soğuma henüz gerçekleşmedi.

Gelecekte daha fazla sıkılaşma mı geliyor?

Rusya Merkez Bankası, önümüzdeki toplantılarda da ek sıkılaşma adımları atabileceğinin sinyalini verdi. Bu, yüksek enflasyonla mücadelede sert önlemler almaya hazır olduklarının bir göstergesi olarak görülüyor. Küresel ekonomilerde artan belirsizlikler ve ekonomik sıkıntılar, Rusya’yı da bu tür önlemler almaya yöneltiyor.