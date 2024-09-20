Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Lübnan'da çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılarak 3 binden fazla kişinin yaralanmasına sebep olduğu saldırılar hakkında, “Uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma teşkil eden bu benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Bin 343’ü orta ve ağır olmak üzere 2 bin 323 kişi yaralandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki mevcut durumu ele aldı. Lübnanlı yetkililer, İsrail'i büyük çaplı bir saldırı düzenlemekle suçlayarak BM Güvenlik Konseyi'ne şikâyette bulunacaklarını duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'i suç niteliğindeki saldırının sorumlusu olarak adlandırdı.

“Büyük bir savaşı kışkırtmaya çalışıyorlar”

Saldırıyı, Lübnan'a karşı binlerce masum insanı etkileyen bir başka hibrit savaş eylemi olarak gördüklerini kaydeden Zakharova, “Bu yüksek teknolojili saldırının arkasındakilerin kasıtlı olarak Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya ve büyük bir savaşı kışkırtmaya çalıştıklarına inanıyoruz. Dost Lübnan'a ve vatandaşlarına konvansiyonel olmayan silahlar kullanılarak yapılan, egemenliğinin ağır bir ihlali ve aynı zamanda uluslararası hukuka ciddi bir meydan okuma teşkil eden bu benzeri görülmemiş saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sorumlular hesap vermeli”

Patlama olaylarıyla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunan Zakharova, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

“Yeni terör eyleminin halı altına süpürülmemesi” gerektiğin vurgulayan Zakharova şunları dile getirdi:

“Lübnan-İsrail sınır bölgesindeki gerilimin arttığı bir dönemde, bu tür sorumsuz eylemler, yeni bir gerilim dalgasına yol açabileceğinden son derece tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Bu suçla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması gerekiyor. Sorumluların hepsi hesap vermeli. Batılı ülkelerin Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalar konusunda yapmaya çalıştığı gibi, bu yeni terör eyleminin halı altına süpürülmemesi büyük önem taşıyor. İlgili tüm tarafları itidalli davranmaya ve Orta Doğu'daki askeri ve siyasi durumu daha da istikrarsızlaştırmayı tehdit eden adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz.”