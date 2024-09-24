Rusya, Ukrayna’daki askeri operasyonlarında Çin yapımı ZFB-05 “Tiger” 4×4 zırhlı araçlarını kullanmaya başladı. Bu durum, Moskova’nın yabancı askeri ekipman desteğini artırdığını gösteriyor.

ZFB-05 Tiger: Çok yönlü zırhlı araç

ZFB-05 Tiger, devriye, komuta merkezi ve ambulans gibi çeşitli görevler için uyarlanabilen çok yönlü bir zırhlı personel taşıyıcı olarak öne çıkıyor. Araç, iki kişilik mürettebatla birlikte dokuz tam donanımlı asker taşıma kapasitesine sahip. 2012’de Paris’te düzenlenen Eurosatory savunma fuarında tanıtılan bu araç, Bolivya, Tacikistan ve Somali gibi ülkelere de ihraç edilmişti.

Muharebe alanında modifikasyonlar

Tiger araçları, Rusya’nın askeri operasyonlarında anti-İHA koruması, katlanabilir ön cam zırhı ve güçlendirilmiş makineli tüfek kulesi gibi modifikasyonlarla kullanılmakta. Bu modifikasyonlar, aracın savaş alanındaki etkinliğini artırıyor.

Çeçen birlikler tarafından kullanılıyor

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Haziran 2023’te Rus kuvvetlerinin Çin yapımı Tiger araçlarının ilk partisini aldığını doğrulamıştı. Bu araçlar, Çeçen birlikler tarafından Ukrayna’daki çatışmalarda aktif olarak kullanılıyor.

Çin’in rolü soru işaretleri yaratıyor

Tiger araçlarının Ukrayna’da Rusya tarafından kullanılması, Çin’in bu çatışmadaki rolüyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Pekin, savaşa barışçıl çözüm çağrısında bulunsa da Çin yapımı askeri ekipmanların muharebe alanında kullanılması, uluslararası ilişkilerde yeni sorulara yol açıyor.