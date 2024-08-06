Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya'nın Abhazya'da yeni bir askeri üs kurma çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Zurabişvili, "Oçamçire Üssü için ilk hazırlıklar başladı. Bu durum sadece bizim için değil, tüm Karadeniz güvenliği için büyük bir tehlike arz ediyor," ifadelerini kullandı.

Gürcistan’ın güvenliği ve Karadeniz bölgesi risk altında

Zurabişvili, başkent Tiflis’te düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Abhazya'da Karadeniz kıyısında kalıcı bir donanma üssü kurma çabalarını eleştirdi. Rusların bu üs için ön çalışmalara başladığını belirten Zurabişvili, bu durumun bölge güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Gürcistan'ın iç politikası ve yabancı etki yasası

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan hükümetinin Rusya'nın işgal ettiği Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine yönelik etkili bir politika izlememekle suçladı. Ayrıca, bu iki bölgedeki insanlara Gürcistan vatandaşlığı verilmesi gerektiğini ifade etti. Zurabişvili, Fransa'nın Ermenistan'a silah sağlamasının Güney Kafkasya'daki barış sürecini nasıl etkileyeceği sorusuna ise doğrudan yanıt vermekten kaçındı.

ABD ve AB ile ilişkilerde sorunlar

Zurabişvili, Gürcistan’ın ABD ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerindeki mevcut sorunlara da değindi. Ülkesinin "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını onaylamasının ardından yaşanan sorunlara dikkat çeken Zurabişvili, mevcut hükümetin seçimlerde başarısız olması gerektiğini savundu. Ayrıca, ABD'nin Gürcistan'a yapacağı yardımların askıya alınmasını ve askeri tatbikatların durdurulmasını değerlendiren Zurabişvili, bu kararların sürpriz olmadığını belirtti.

"Gürcistan’ın askeri yardımı cezalandırılamaz"

Zurabişvili, ABD'nin Gürcistan’a verdiği yardım kısıtlamalarını anlamadığını vurgulayarak, "Gürcistan ordusu cezalandırılamaz," dedi. Ayrıca, seçimlerde muhalefetin galip gelmesi durumunda teknokrat bir hükümetin kurulacağını ve ülkenin AB entegrasyonu için önemli adımlar atılacağını belirtti.