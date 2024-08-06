Ordu'nun Aybastı ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ile bir restoran sahibi arasında yaşanan yer tartışması büyüyerek arbedeye dönüştü. Olayda savcı ailesiyle birlikte dışarı çıkarılırken, 9 aylık bebeği yere düştü.

Olayın ardından 15 kişi gözaltına alındı

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'ndaki bir ızgara restoranında meydana geldi. Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte restorana gittiğinde, yoğunluktan dolayı garsonlar boş masa olmadığını ve 15-20 dakika beklemeleri gerektiğini söyledi. Ancak savcı ve garsonlar arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

Arbedede 9 aylık bebek yaralandı

Savcı Koca ve ailesi dışarı çıkarılırken, 9 aylık bebeği yere düştü ve darbe aldı. Olay sonrası jandarma ekipleri müdahale etti ve işyeri sahipleri ile garsonların da aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 13'ü serbest bırakıldı, 1 kişi ev hapsine çarptırıldı, 1 kişi ise tutuklandı.

Adalet Bakanı'ndan kınama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Tunç, şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Savcı olayı anlattı

Savcı Koca, olay anını şöyle anlattı: "Yemek yemek için tavsiye üzerine restorana gittik. Siparişimizin ne kadar süreceğini sordum, farklı süreler verilmesi üzerine tartışma çıktı. Restoran sahibiyle yaşanan gerginlik sonucu arbede yaşandı ve ailemle birlikte dışarı çıkarıldık. 9 aylık bebeğim yere düştü."

MHP'den açıklama

MHP Ünye İlçe Başkanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, devlet görevlisine yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti ve olayın takipçisi olacaklarını duyurdu.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan basın açıklaması

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan haberlerin yanlış olduğunu belirten bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, olayın kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla titizlikle soruşturulduğu ifade edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor

Olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, konuyla ilgili resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

Olayın detayları ve yaşanan arbede, bölgede geniş yankı uyandırdı. Savcının mağduriyeti ve yaşanan gerginlik, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bu olayın ardından güvenlik önlemleri ve soruşturma süreci yakından takip ediliyor.