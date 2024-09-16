Japonya, kırsal bölgelerdeki bekar kadın sayısının azalması sorununu ele almak amacıyla dikkat çekici bir adım atıyor. Tokyo'dan kırsal bölgelere taşınan bekar kadınlara destek vermeyi hedefleyen yeni bir girişim başlatılacak. Hükümet, genç kadınların eğitim ve iş için Tokyo'da kalma eğiliminin kırsal bölgelerdeki bekar erkeklerle aralarındaki nüfus dengesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Yeni destek programı ve teşvikler

Hükümet, bekar kadınların kırsal bölgelerde evlenmelerini teşvik etmek için çöpçatanlık etkinlikleri düzenleyecek ve seyahat masraflarını karşılayacak. Ayrıca, taşınan kadınlara ek mali teşvikler sağlanacak. Bu girişim, Tokyo'nun 23 bölgesinden kırsal bölgelere taşınan kadınlara 7 bin dolara kadar destek sağlayan mevcut sübvansiyon programının kapsamını genişletecek.

Demografik sorunlarla mücadele

Japonya, düşük doğum oranları ve azalan nüfus nedeniyle büyük bir demografik krizle karşı karşıya. 2020'deki ulusal nüfus sayımına göre, Tokyo hariç diğer 46 prefektörlükte 15 ila 49 yaş arasındaki bekar kadın sayısı, aynı yaş grubundaki bekar erkeklerin sayısının yaklaşık yüzde 20 gerisinde. Bu durum, kırsal bölgelerde bekar kadın sayısının azalmasına neden oluyor.

Hükümetin diğer çözümleri ve gelecek planları

Japonya hükümeti, doğum oranlarını artırmak ve nüfus düşüşünü dengelemek için mali teşvikler, çocuk bakım olanaklarının genişletilmesi ve devlet destekli flört uygulamaları gibi çeşitli girişimler başlatmış durumda. Başbakan Fumiyo Kişida, doğum oranlarındaki düşüşü ülkenin en ciddi krizi olarak tanımlamıştı. Bu yeni girişim, toplumsal çöküşü önlemek ve aile büyümesini teşvik etmek amacıyla atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.