İzmirli milli sporcu Parla Kabasakal, Fransa’da düzenlenen IQFoil Youth & Junior Dünya Şampiyonası’nda U15 Kızlar kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Parla ayrıca U17 Kızlar kategorisinde de Dünya 3'üncüsü olarak tarihi bir başarıya imza attı.



Rüzgarın kızı zirvede: Parla Kabasakal

Fransa'nın Brest kentinde 24-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen IQFoil Youth & Junior Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Parla Kabasakal, U15 Kızlar kategorisinde altın madalya kazandı. EMR Windsurf ve Yelken Kulübü sporcusu Kabasakal, bu zaferle adını dünya sörf tarihine yazdırdı.

İki kategoride tarihi başarı

49 sporcunun yarıştığı turnuvada yalnızca kendi yaş grubunda değil, üst kategori olan U17’de de mücadele eden Kabasakal, burada ise Dünya 3’üncüsü oldu. Bu performansıyla, aynı turnuvada hem U15 şampiyonu olup hem de U17’de dereceye giren ilk Türk sporcu unvanını aldı.

“Genç kızlara ithaf ediyorum”

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Kabasakal, “Bu madalyaları yalnızca kendim için değil, ülkemi temsil eden tüm genç kızlar adına kazandım” ifadelerini kullandı.

Antrenör Polat: Tesadüf değil

EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Antrenörü Emirşah Polat ise şu açıklamada bulundu:

“Parla’nın bu başarısı sistemli ve uzun vadeli bir emeğin sonucudur. Sadece madalya değil, ilham da veriyor. Yeni şampiyonluklara birlikte yürüyeceğiz.”