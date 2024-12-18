Saadet Partisi İl Başkanı Erduran ve parti heyeti Uzundere’deki Kentsel Dönüşüm şantiye alanında bir araya geldi. Erduran, ev sahibi olma hayali kuran binlerce insan ciddi mağduriyetler yaşadıklarını belirtti.

Uzundere kentsel dönüşüm şantiye alanı önünde açıklama yapan Erduran, “Arsalar 15 yıldır elinizde olduğuna göre, kooperatif üyeleri de paralarını gününde ve eksiksiz ödediğine göre; toplanan bu paralar ve teslim edilmesi gereken evler nerede?” diye sordu. Erduran’ın basın açıklamasında evlerine kavuşamayan mağdur hak sahipleri de hazır bulundu.

İzmir’de yedi büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip 21 fay hattının bulunduğunu hatırlatan Erduran, “Adeta alarm zillerinin durmadan çaldığı bir zemindeyiz. Kentsel dönüşüm, depreme karşı alınabilecek en öncelikli ve en önemli uygulamalardan bir tanesidir. Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesinde bulunan Uzundere, Örnekköy, Ege Mahallesi, Aktepe ve Emrez, Ballıkuyu, Güzeltepe bölgelerindeki çalışmalar çok yavaş ilerlemektedir. Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 1. ve 2. etap çalışmalar tamamlanmış, 3. ve 4. etaptaki tüm arsa sahipleri kira bedeli verilerek elli yıldır yaşadıkları yerlerinden edilmiş, ancak 3. etabın inşaatının kapısına kilit vurulmuştur. 4. etap ise zaten hiç başlamamış, molozlar bile kaldırılmamış, zemin etüt raporları dahi çıkmamıştır. Arsa sahiplerine 5 bin 137 lira bir kira destek bedeli verilmekte olup, bu rakamla nerede kiralık ev bulanabileceği konusu ise akıl alır gibi değildir” diye konuştu.

“Örnekköy’deki inşaat mühürlendi”

Örnekköy'deki inşaatın Karşıyaka Belediyesi tarafından eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlendiğine dikkat çeken Saadet Partisi İl Başkanı Erduran, zamanında davul zurna ile temel atan Büyükşehir Belediyesinin, projeyi kendi elleri ile teslim ettiği kooperatifi inşaat alanından tahliye etmek için harekete geçtiğini belirtti.

Arsa sahiplerinin mağduriyetinin yanı sıra, kooperatifler aracılığıyla ev sahibi olma hayali kuran binlerce insanın da çile çektiğini vurgulayan Erduran, “Kooperatif adı altında daire satışları yapılmış, bu satışlarla paralar toplanmış, fakat inşaatlar söz verilen tarihler geçmesine rağmen tamamlanmamıştır. Şu an inşaatlar yüzde 8 seviyesinde iken, temeli atılmayan projeler bile var. Kooperatif üyeleri de paralarını ödemesine rağmen projeden evlerini alamadı.” ifadelerini kullandı.

Şantiye alanından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne seslenen Mustafa Erduran, şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm kördüğüme döndü, büyük mağduriyetler söz konusu. Öncelikle acil olarak mevcut kira destek bedeli olan 5 bin 137 lira gibi komik bir para, güncel şartlara uygun bir iyileştirme ile hemen yükseltilmeli, bu kira mağduriyeti derhal giderilmelidir. Elbette bununla birlikte çok daha önemlisi, kördüğüm olan ve çileye dönüşen Kentsel Dönüşüm hak sahiplerinin evlerinin ivedilikle teslim edilmesi için projenin uygulamaya konulup, bahane üretilmeksizin tamamlanması gerekmektedir.” TURGAY KILIÇ

"Çok yavaş ilerliyor"

Saadet Partili Mustafa Erduran, İzmir’de görev yapan eski başkanlara yüklenerek “15 yıl önce Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na kentsel dönüşüm için Karabağlar Uzundere'de ev ve arsa tapularını teslim edenler mağdur durumda. Yine eski Başkan Tunç Soyer döneminde belediye garantörlüğünde oluşturulan kooperatifler aracılığıyla Gaziemir Aktepe-Emrez ve Karşıyaka Örnekköy'de ev sahibi olma hayali kuran binlerce insan da mağdur. Bugün, söz verilmesine rağmen yerine getirilmeyen taahhütlere ve bu mağduriyetlere dikkat çekmek üzere buradayız. 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip 21 fay hattının bulunduğu ve bununla birlikte çok sayıda diri fay hattının olduğu bir şehirde, Ege’nin incisi İzmir’de yaşıyoruz. Akademisyenlerin vermiş olduğu rakamlara göre şehrimizde risk altında 7 binin üzerinde binanın bulunması nedeniyle büyük tehlike sinyallerinin, adeta alarm zillerinin durmadan çaldığı bir zemindeyiz. 727 binanın kullanılamaz hale geldiği, 118 vatandaşımızın canını kaybettiği ve yaralıların olduğu 30 Ekim 2020 depremi hafızalarımızda tazeliğini korumakta. Kentsel dönüşüm, depreme karşı alınabilecek en öncelikli ve en önemli uygulamalardan bir tanesidir. Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesinde bulunan Uzundere, Örnekköy, Ege Mahallesi, Aktepe ve Emrez, Ballıkuyu, Güzeltepe bölgelerindeki çalışmalar çok yavaş ilerlemektedir” sözlerini ekledi.

