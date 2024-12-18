İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çocuklarla yaptığı sohbetlerde onların mutluluğunu ön planda tutuyor. Çocuklara yönelik programlara katılarak onlarla vakit geçiren Başkan Kaya, eğitimin önemini vurguluyor ve gelecekte başarılı meslekler için onlara cesaret veriyor.

Başkan Kaya: “Geleceğin meslekleri için okuyun”

Başkan Aytekin Kaya, çocuklarla gerçekleştirdiği sohbetinde eğitimin önemine değinerek, "Sizlerden en öncelikli isteğim okumanız ve gelecekte güzel mesleklere sahip olmanız. Doktor, mühendis, avukat, öğretmen ve bilim insanı gibi mesleklerle Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete, topluma ve ailenize yararlı işler yapmanız. Biz de tüm gücümüzle Cumhuriyetimizin aklı hür vicdanı hür nesilleri olacak sizlerin her zaman yanınızda olmaya, sosyal hayatlarınızda ve eğitimin her kademesinde sizleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.