Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Uşak namaz vakitlerini sizler için hazırladık. 24 Ocak 2025 Cuma günü Uşak’ta sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Uşak’ta sabah namazı ve cuma namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 24 Ocak Cuma Uşak namaz vakitleri.

24 Ocak 2025 Cuma Uşak namaz vakitleri

Uşak sabah namazı vakti

Uşak’ta sabah namazı imsak: 06.43

Uşak öğle namazı saatleri

Uşak’ta öğle namazı: 13.19

Uşak ikindi namazı vakti

Uşak ikindi namazı vakti: 15.57

Uşak akşam ezanı vakti

Uşak’ta akşam namazı: 18.20

Uşak yatsı namazı vakti

Uşak yatsı namazı vakti: 19.41

Uşak için haftalık namaz vakitleri

Uşak için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak yukarıdaki görselde yer almaktadır.