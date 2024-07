Sabah serinliğinde, güneşin ışıkları kavurucu etkisini tam göstermeden, trafiksiz yolda büyük bir keyifle tatile gitmek için yola mı çıktınız? İşte size o yolda giderken dinleyeceğiniz, gözünüzü kapadığınızda hafızanızda hep mutlu bir anı olarak kalacak görüntülerin müzikleri!

1. MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ

2. Hande Yener - Havaalanı

3. Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)

4. Hadise - Yaz Günü

5. David Guetta - Where Them Girls At ft. Nicki Minaj, Flo Rida

6. Ajda Pekkan Feat. Ozan Çolakoğlu - Ara Sıcak

7. Pitbull - Fireball ft. John Ryan

8. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım

9. Jason Derulo - Trumpets

10. İdo Tatlıses - Mavişim

11. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

12. Hadise - Düm Tek Tek

13. Atiye - Salla