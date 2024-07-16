Sabah serinliğinde, güneşin ışıkları kavurucu etkisini tam göstermeden, trafiksiz yolda büyük bir keyifle tatile gitmek için yola mı çıktınız? İşte size o yolda giderken dinleyeceğiniz, gözünüzü kapadığınızda hafızanızda hep mutlu bir anı olarak kalacak görüntülerin müzikleri!
1. MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ
2. Hande Yener - Havaalanı
3. Katy Perry - Last Friday Night (T.G.I.F.)
4. Hadise - Yaz Günü
5. David Guetta - Where Them Girls At ft. Nicki Minaj, Flo Rida
6. Ajda Pekkan Feat. Ozan Çolakoğlu - Ara Sıcak
7. Pitbull - Fireball ft. John Ryan
8. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım
9. Jason Derulo - Trumpets
10. İdo Tatlıses - Mavişim
11. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
12. Hadise - Düm Tek Tek
13. Atiye - Salla