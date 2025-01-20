Hacı Sabancı'nın, 42 yaşındaki Fatma D.'nin açtığı dava sonucu yapılan DNA testinin sonucunda, 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun yüzde 99,99 doğruluk payı ile babası olduğu ortaya çıktı. Sabancı ailesi bu gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, konuyla ilgili sessizlik devam etti. Hacı Sabancı'nın ailesinin tepkisi ise merakla bekleniyordu.

“Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü”

Arzu Sabancı, Hacı Sabancı'nın biyolojik babası olduğu Uzay’ın ortaya çıkmasının ardından dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımında “Bugün babaanne oluşumun yıl dönümü” ifadesini kullanan Arzu Sabancı, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ancak paylaşım, çok geçmeden silindi. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir merakla takip edildi.

"Adımızın bu olayla anılmasından rahatsızız"

Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı silmesinin ardından, Hakan Sabancı da fotoğraflarını yorumlara kapattı. Aile büyüklerinin, Hacı Sabancı'ya karşı “Adımızın böyle bir haberle anılmasından çok rahatsızız” şeklinde sitemde bulunduğu öğrenildi. Sabancı ailesinin nasıl bir yol izleyeceği ise hala belirsizliğini koruyor.