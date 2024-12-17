Manisa yolu üzerindeki Sabuncubeli Tüneli'nde, Manisa istikametine doğru bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle, tünel Manisa yönü için trafiğe kapatılacak. İzmir istikameti ise açık kalacak. Çalışmanın 3 saat sürmesi planlanıyor.

Tünel kapanışı ve alternatif rota

Sabuncubeli Tüneli'nin Manisa istikametine doğru olan kısmında yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, trafik akışı eski yoldan sağlanacak. İzmir istikameti ise herhangi bir değişiklik olmadan trafiğe açık kalacak.