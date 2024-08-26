Uber, Hollanda'nın veri koruma kuruluşu DPA tarafından 290 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Cezanın nedeni, Uber'in sürücü bilgilerini ABD'ye yasa dışı bir şekilde aktarması ve bu süreçte Avrupa Birliği'nin veri koruma yasalarını ihlal etmesi olarak açıklandı.

Şikayet Fransız sürücülerden geldi

DPA'nın bu incelemeyi başlatmasına, 170 Fransız sürücünün Ligue Des Droits De L'Homme adlı Fransız insan hakları grubuna yaptıkları şikayetler neden oldu. Şikayetlerin ardından başlatılan inceleme, Uber'in sürücü verilerini yeterince korumadığını ortaya koydu.

Uber ihlali sona erdirdi

DPA, verilen cezanın ardından Uber'in veri koruma yasalarını ihlal etmeyi sona erdirdiğini açıkladı. Uber, cezaya rağmen Avrupa Birliği’nin veri koruma standartlarına uyum sağlamak için gerekli adımları attığını belirtti.