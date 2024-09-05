Erkekleri hedef alan virüs şaşırttı

Japon bilim insanları, yalnızca erkek tırtılları öldüren bir virüs keşfetti. SIMKV adı verilen bu virüsün zararlı böcek popülasyonunu azaltabileceği düşünülüyor.

Doğal seçilim avantajı

Virüs dişi tırtılların hayatta kalmasına izin verirken erkeklerin ölümüne neden oluyor, dişilere evrimsel avantaj sağlıyor.

Virüs nasıl keşfedildi?

Minami Kyushu Üniversitesi’nde araştırma teknisyeni olan Misato Terao, virüsün tesadüfen bulunduğunu aktardı. Terao, üniversitenin terasında hava alırken tırtılların bitkileri olağandışı bir şekilde kemirdiğini fark etti ve bu tırtılları böcek fizyoloğu uzmanı Yoshinori Shintani’nin laboratuvarına teslim etti. Shintani, tırtıllar üzerinde yaptığı çalışmalarda ilginç bir şekilde tüm böceklerin dişi olduğunu keşfetti. Çalışma alanındaki erkek tırtılları bu dişilerle çiftleştiren Shintani, 13 nesil sonra bile sadece 3 erkek tırtılın hayatta kaldığını belirledi. Shintani, bu olayın ardından ellerinde “Erkek Katili” adını verdikleri bir virüs olduğunu hemen anladı.

Tırtıl hücrelerinin sitoplazmasını inceleyerek bu gizemli mikropların anneden çocuklarına geçtiğini tespit etti. Virüsün tırtılların üremesine izin verdiğini ancak erkekleri “işe yaramaz hale” getirdiğini belirten Shintani, dişilerin doğal seçilimde büyük bir avantaj kazandığını açıkladı. Yaptığı testlerde ilaçların virüsü ortadan kaldıramadığını tespit eden Shintani, bu virüse SIMKV adını verdiklerini duyurdu.

Virüsü taşıyıcı olmayan erkek tırtıllara enjekte ettikten sonra, bu tırtılların kısa bir süre içinde yaşamını yitirdiğini gözlemledi. İlçenin ılıman iklimi nedeniyle, bu virüsün tamamen tesadüfen keşfedildiği söyleniyor.