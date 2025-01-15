Son dönemde dizi ve film sektöründe tekelleşme yaşandığı iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım’a yönelik sosyal medya paylaşımları ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek resen soruşturma başlattı. Oyuncular arasında tartışma yaratan bu gelişmeler, sektördeki kutuplaşmayı da gözler önüne serdi.

"Sektör artık adil değil"

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Candaş Tolga Işık’ın "Az Önce Konuştum" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tekelleşme iddialarına yönelik konuşan Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup var, o grubun dışına çıkıp bir şey yapamıyorsun. Eskiden böyle bir düzen yoktu. Yönetmenler ve oyuncular, ajanslar üzerinden seçilirdi. Ancak şu an sektör bir kişinin kontrolüne geçmiş durumda. Bu durum adaletsizlik yaratıyor. 'Benim oyuncum' anlayışıyla hareket edilmesi doğru değil. İşin ehli olan herkes bu sektörde yer almalı."

"Yakında her şey ortaya çıkacak"

Kolpaçino serisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şafak Sezer, açıklamalarında sektörde kayırmacılık yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Onların suyu ısındı, yakında hepsini ortaya çıkaracaklar. Bu iş artık bir düzen içinde ilerlemiyor. Sektörde adalet kalmadı ve bu durum oyuncuların özgürlüğünü de kısıtlıyor."