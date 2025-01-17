Arabesk müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Safiye Soyman, Ferdi Tayfur’un vefatının ardından, ünlü sanatçının kendisine yaptığı anlamlı bir jesti paylaştı. Soyman, Ferdi Tayfur’un geçtiğimiz yıl, şarkısını oğluna Harun’a hediye ettiğini anlattı.

"Beş kuruş almadı"

Tayfur'un jestinin büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Safiye Soyman, şunları söyledi: "Ferdi Tayfur, bu şarkıyı 'hemen' diyerek verdi ve hiçbir ücret almadı. Bir hafta önce de beni arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Oğlumun vefatında ise baş sağlığı diledi. Bunları unutmak mümkün değil."

Safiye Soyman, geçtiğimiz aylarda MS hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan oğlu Harun’u kaybetmişti. 47 yaşındaki oğlunun ölümünü derin bir acı olarak tanımlayan Soyman, "Bu acıya nasıl dayanacağım?" diyerek yaşadığı kaybı dile getirmişti.