Safiye Soyman, Tanyeli’ye yaptığı sürpriz ziyareti sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla duyurdu. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda Safiye Soyman, hastanedeki arkadaşına özel olarak çiğ börek hazırladığını ve onun mutluluğuna ortak olduğunu belirtti.

"Canım kardeşim şifa olsun"

Safiye Soyman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Canım Tanyelime şifa olsun. Canım benim, afiyet olsun. Hastanede canı istemiş, çiğ börek yapmaz mıyım? O yedikçe ne kadar mutlu oldum. Canım kardeşim, canım arkadaşım."

Soyman’ın samimi ve içten mesajı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Hastanede tedavi gören Tanyeli'ye moral veren Safiye Soyman, ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarını da paylaştı.