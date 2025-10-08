Sağlıklı kentlerin kalbi İzmir’de atacak. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı ve 15. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül Töreni, 10–11 Ekim tarihlerinde İzmir’de yapılacak.

Program kapsamında “Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele Stratejileri” başlıklı bir panel de düzenlenecek.

İzmir önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Swiss Otel İzmir’de gerçekleştirilecek. Birliğe üye şehirlerin belediye başkanları ve temsilcileri iki gün boyunca İzmir’de bir araya gelecek.

Açılış, 10 Ekim Cuma günü saat 16.00’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından yapılacak.

Gündem: Su yönetimi ve kuraklıkla mücadele

Açılışın ardından “Su Yönetimi ve Kuraklıkla Mücadele Stratejileri” başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelde Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Prof. Dr. Alper Baba ve Doç. Dr. Ufuk Özkan konuşmacı olarak yer alacak. Oturumun moderatörlüğünü Doç. Dr. Semahat Özdemir üstlenecek.

Bu oturumda, yerel yönetimlerin iklim krizi ve su kaynaklarının yönetimi konusunda atması gereken adımlar ele alınacak.

Sağlıklı şehirler ödüllendirilecek

Buluşmanın ikinci günü, saat 10.30’da Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis toplantısı ile başlayacak.

Toplantı sonrası Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” başlıklı bir sunum yapacak. Ardından SKB Akademi Eğitim Koordinatörü Gökçe Ayman, “Yerel Yönetimler İçin Kapasite Geliştirme Programları” konulu sunumunu gerçekleştirecek.

Program, 15. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül Töreni ile sona erecek. Törende, sürdürülebilir şehircilik uygulamalarıyla öne çıkan belediyeler ödüllendirilecek.