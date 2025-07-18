Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Manisa’da gerçekleştirdiği temaslar sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde bugüne kadar 10 milyon kişiye boy ve kilo ölçümü yapıldığını söyledi. Elde edilen veriler, toplumun yaklaşık %70’inin fazla kilolu, bu grubun ise %25’inin obez olduğunu ortaya koydu. Bakan, fazla kilonun yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü belirterek, vatandaşları sağlıklı yaşam için harekete geçmeye çağırdı.



“Fazla kilo, yaşam kalitesini düşürüyor”

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ölçümlere göre toplumun yaklaşık %70’i fazla kilolu, bunun %25’i ise obez. Özellikle vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için kilo vermeye destek olmasını bekliyoruz. Çünkü fazla kilo uyku düzenini bozuyor, eklemlerde sorunlara yol açıyor ve kalp hastalıklarını tetikliyor.”

Türkiye'nin sağlık yatırımları Manisa’da büyüyor

Memişoğlu, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” kapsamında Manisa’da yaptığı değerlendirmede kentteki yatırımlara dair şu bilgileri paylaştı:

Manisa’da 28 hastane, 1 üniversite hastanesi, 9 özel hastane ile toplam 4.806 yatak kapasitesi

Akhisar’da 450 yataklı, Salihli’de 400 yataklı hastane inşaatları başladı

Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tamamlandı, yakında hizmete girecek

Saruhanlı 50 yataklı Devlet Hastanesi için ihale bu yıl, inşaat 2026’da

Sigara ile mücadelede “yeni ruh, yeni çaba” çağrısı

Bakan Memişoğlu, sigara kullanımına karşı da kapsamlı bir mücadele çağrısı yaptı:

“Bugün Türk toplumunun yaklaşık üçte biri sigara kullanıyor. Özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız arasında bu oran artış gösteriyor. Türkiye’de her yıl 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Tütünle mücadelede yeniden güçlü bir seferberlik başlatmamız şart.”

Memişoğlu ayrıca, 2009’daki Tütünle Mücadele Yasası ile büyük bir başarı yakalandığını hatırlatarak, o dönemdeki toplumsal duyarlılığın yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.