Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümet, 2025-2026 dönemi için üçüncü ve son zam teklifini sundu. 2025’in ilk 6 ayı için zam oranı yüzde 17’den yüzde 24’e yükseltildi. Taraflar, teklifin ardından pazartesi günü nihai değerlendirme için tekrar bir araya gelecek.



15 dakikalık toplantıda son teklif açıklandı

Taraflar arasında süren pazarlıkların ardından bugün yapılan ve yaklaşık 15 dakika süren toplantıda hükümet, kamu işçilerine yönelik üçüncü ve son zam teklifini sendikalara iletti. Yeni teklife göre:

2025’in ilk 6 ayı için: %24 zam

2025’in ikinci 6 ayı ve 2026’nın tamamı için: Gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam

Bu teklifle birlikte hükümet, ilk sunulan yüzde 16’lık zammı önce yüzde 17’ye, ardından son olarak yüzde 24’e çıkarmış oldu.

İlk iki teklif yetersiz bulunmuştu

Hükümetin ilk teklifinde:

2025 ilk 6 ay: %16

2025 ikinci 6 ay: %8

2026 ilk 6 ay: %7

2026 ikinci 6 ay: %5

İkinci teklifte ise:

2025 ilk 6 ay: %17

2025 ikinci 6 ay: %10

2026 oranlarında ise değişiklik yapılmamıştı.

Bu tekliflerin ardından Türk-İş ve Hak-İş, eylem takvimi başlatmış; iş bırakma dahil birçok sendikal mücadele planı gündeme alınmıştı.

Türk-İş’ten ilk açıklama

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, son teklif sonrası yaptığı açıklamada, teklifin sendika organlarında pazartesi günü değerlendirileceğini söyledi. Ağar, “Üyelerimizin beklentisi net. Teklifleri masaya yatıracağız” ifadelerini kullandı.