Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Ülke Raporu’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, raporun yargı, temel haklar ve iç siyasi gelişmelere dair “taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz” iddialar içerdiğini belirtti.

Açıklamada, “Bu yorumlar, Türkiye ile AB arasında olumlu gündem oluşturmaya yönelik çabalarla uyumsuz ve tarafların uzun vadeli çıkarlarına aykırı bir dille kaleme alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

AB müktesebatına uyum vurgusu

Bakanlık, raporda Türkiye’nin AB müktesebatına uyum düzeyine yer verilmesini “AB üyeliği stratejik hedefine bağlılığın göstergesi” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin işleyen piyasa ekonomisi, sağlam makroekonomik politikaları ve Doğu Akdeniz’deki yapıcı tutumuna yapılan atıfların olumlu tespitler olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Doğu Akdeniz ve 15 Temmuz 2019 kararları

Açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin olarak AB Dış İlişkiler Konseyi’nin 15 Temmuz 2019 tarihli kararlarının hâlâ yürürlükte olmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı:

“Bu olumlu gelişmelere istinaden, 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi kararlarının ivedilikle kaldırılması yönündeki meşru beklentimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

“Türkiye’nin savunma girişimlerine dahil edilmesi önemli”

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin AB’nin savunma ve güvenlik girişimlerine aktif olarak dahil edilmesi gerektiği ifade edilerek şu görüş paylaşıldı:

“Türkiye’nin AB açısından taşıdığı stratejik önem ve ortak çıkar alanlarındaki sorumlulukların vurgulanması anlamlıdır. Türkiye, AB savunma programlarına aktif olarak dahil edilmelidir.”

“AB, Kıbrıs konusunda taraf tutuyor”

Açıklamada, raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin “maksimalist” görüşlerine yer verilmesinin AB’nin taraflı tutumunu ortaya koyduğu vurgulandı:

“Raporda her zaman olduğu gibi, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının gerçeklerle bağdaşmayan görüşlerine yer verilmesi, AB’nin Kıbrıs konusunda taraf tuttuğunu ve çözüm çabalarına katkı sunamayacağını bir kez daha göstermektedir.”

“İlişkiler karşılıklı güvene dayalı yürütülmeli”

Bakanlık açıklamasında, AB’nin Türkiye ile ilişkilerini ahde vefa ilkesi çerçevesinde yürütmesi, üyelik perspektifini güçlendiren bir tutum sergilemesi ve ikili meseleleri ilişkilere rehin bırakmaması gerektiği vurgulandı.

Son olarak şu ifadeye yer verildi: