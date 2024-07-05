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Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve ilgili kurum müdürleri yer aldı.

Vali Ünlüer'den kentteki gelişmelerle ilgili bilgi alan Bakan Memişoğlu, ardından Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'na katıldı.

Sabah saatlerinde kente gelen Memişoğlu, Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılandı. Memişoğlu, daha sonra valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı.

Kurdukları kooperatifle siyah sarımsak üreten kadınlar iki kıtaya ihracat hedefliyor

Kurdukları kooperatifle siyah sarımsak üreten kadınlar iki kıtaya ihracat hedefliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu , 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir dizi temasta bulundu.

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