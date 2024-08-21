Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsü ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, Türkiye’de şu ana kadar maymun çiçeği vakasına rastlanmadığını ve bu konuda hastanelere başvuranların da tanısının konulmadığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan ettiği virüsle ilgili endişelerin arttığı günlerde, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlemleri alma noktasında hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Türkiye’de maymun çiçeği virüsü görülmedi

Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği virüsünün ülkemizde görülmediğini ve hastanelere başvuranların mevcut durumda tanısının konulmadığını söyledi. "Eğer bir vakayla karşılaşılırsa, gerekli bildirimler yapılacak ve izolasyon gibi tedbirler uygulanacaktır" diyen Bakan Memişoğlu, halkı bilgilendirmeye ve gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığı alarm halinde

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın virüsle ilgili gerekli önlemleri alabilmek için alarm halinde olduğunu ifade etti. “Korkuya ve paniğe gerek yok. Tedbir ve planlamalarla, yakın takiple mevcut pozisyonumuzu sürdüreceğiz” şeklinde konuşan Bakan Memişoğlu, sürecin dikkatli bir şekilde takip edileceğini vurguladı.

Ekstra tedbirlere gerek yok

Maymun çiçeği virüsünün, COVID-19 gibi geniş çaplı bir salgına neden olmayacağına dair bir kanaat olduğunu belirten Memişoğlu, “Virüs tek tük vakalar oluşturabilir ancak bu bir pandemiye yol açmaz. Şu anda ekstra tedbir gerektiren bir durum bulunmamaktadır” dedi.